İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarıyla Gazze'yi hedef almasına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'ye saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Christer Holm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımı ve bu soykırımı destekleyenleri protesto etmek için buradayım. İsveç'teki siyasetçileri, Avrupa'daki siyasetçileri ve her şeyden önce ABD ile emperyalizmin bu sömürgeci projeye verdiği desteği protesto etmek için. Yaşananlar korkunç bir şey. İnsanlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, erkekler öldürülüyor. Bu siyonist projenin yapabileceklerinin bir sınırı yok. Bu yüzden insanlığımızı göstermeli, dayanışmamızı göstermeli ve buna karşı mücadele edenleri onurlandırmalıyız."