- Stoltenberg: "(Navalny'nin ölümü) Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var"
Avrupalı liderlerden Rus muhalif Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamalar
MOSKOVA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamasında, "Tüm gerçeklerin ortaya konması gerekiyor. Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var. Navalny, uzun yıllar boyunca özgürlüğün ve demokrasinin güçlü sesi oldu" dedi.
Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN), 47 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Navalny'nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevinde hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi. Acil servis doktorları Navalny'nin ölümünü raporladı. Ölüm nedeni tespit edilmeye çalışılıyor" denildi. Rus muhalifin ölümünün açıklanmasının ardından Avrupalı politikacılar da açıklama yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin, "Rusya'dan gelen haberler karşısında üzgün ve endişeliyim. Tüm gerçeklerin ortaya konması gerekiyor. Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var. Navalny, uzun yıllar boyunca özgürlüğün ve demokrasinin güçlü sesi oldu. Bugün, duygu ve düşüncelerim ailesi ve sevdiklerinin yanında ve Navalny'nin uzun yıllar yaptığı gibi demokrasi, özgürlüğe inan herkesi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu sözlerine ekleyen Stoltenberg, "Rusya'nın giderek daha otoriter bir güç haline geldiğini ve muhalefete karşı uzun yıllar boyunca baskı uyguladığını gördük, görüyoruz" dedi.
"Cesaretinin bedelini hayatıyla ödedi"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rus aktivistin "cesaretinin bedelini hayatıyla ödediğini" söyledi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya paylaşımında demokrasi ve özgürlük değerleri için mücadele ettiğini kaydederek, "İdealleri uğruna en büyük fedakarlığı yaptı. AB, bu trajik ölümden yalnızca Rus rejimini sorumlu tutmaktadır. Ailesine ve dünyanın dört bir yanında en karanlık şartlarda demokrasi için mücadele edenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Mücadele edenler ölür ancak özgürlük için mücadele asla sona ermez" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Navalny'nin hayatı boyunca inanılmaz bir cesaret sergilediğini dile getirerek ölümünün ise "korkunç bir haber" ifadesini kullandı.
"Rusya sorumludur"
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında Navalny'nin bir Rus hapishanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin haberini "korkunç bir haber" olarak nitelendirerek, "Elbette korkunç bir haber. Eğer doğrulanırsa Putin'in acımasızlığının bir başka işareti olacaktır. Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım: Rusya sorumludur" dedi.
"Putin tarafından öldürüldü"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Rus muhalifin Putin tarafından öldürüldüğünün "aşikar" olduğunu kaydederek, "Putin hesap vermeli" dedi. Zelenskiy, "Açıkçası, işkence gören diğerleri gibi Putin tarafından öldürüldü" ifadelerini kullandı.
"Navalny'nin sürgündeki ölümü Putin rejiminin gerçekliğini gösteriyor"
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus muhalif Navalny'nin "Rus zulmüne yönelik direnişini hayatıyla ödediğini" dile getirerek, "Navalny'nin sürgündeki ölümü Putin rejiminin gerçekliğini gösteriyor" dedi.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Putin'e karşı mücadele ettiği için hapse atılan ve işkenceye uğrayarak hayatını kaybeden bir adamın anısını onurlandırma çağrısında bulundu.
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