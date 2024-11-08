Strese Giren Akbaba Yeniden Doğaya Salındı

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Bolu'da strese giren akbaba rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Gerede'nin Akçaşehir köyünde bir samanlıkta yabani kuş olduğunu fark edenler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yabani kuşun akbaba olduğunu belirledi.

Strese girdiği tespit edilen akbaba, insan sesi ve stresten uzak karanlık bir ortamda rehabilite edildi.

Takviye ilaçlar enjekte edilen akbaba, daha sonra bulunduğu alana yakın yüksek bir tepeden doğaya salındı.