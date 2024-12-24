Su Samuru Balık Yerken Görüntülendi - Son Dakika
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Su Samuru Balık Yerken Görüntülendi

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Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, buzlu Kura Nehri'nde balık yerken görüntülendi.

24.12.2024 09:50
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Su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

ARDAHAN - Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi.

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin tarihi Halilefendi köprüsü mevkiinde gündüz vakti bir vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

Ürkek tavırları nedeniyle zor gözlemleniyor

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür. Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12- 18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

Su Samuru Balık Yerken Görüntülendi
Kaynak: İHA

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