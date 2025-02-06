Başakşehir'de su tankeri, tıp merkezinin bulunduğu binadaki boş iş yerine çarptı.
Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde Selahattin E. hakimiyetindeki 34 E 6912 plakalı su tankeri kontrolden çıkarak içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu 5 katlı binanın girişindeki boş iş yerine girdi.
Sürücü olay yerinden kaçarken, binada hasar oluştu.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, tankerin kurtarıldığı sırada suyun yola boşaltılması nedeniyle, tıp merkezine gelen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Su Tankeri Tıp Merkezine Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?