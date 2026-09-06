Suat Özçağdaş: Amine Cansu Çelik yalnız değildir, Üsküdar\'ın iradesi yalnız değildir

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu ülkenin belediyeleri, seçilmişleri ve yurttaşların iradesi hiç kimsenin siyasi tasarruf alanı değildir. Amine Cansu Çelik yalnız değildir. Ailesi yalnız değildir. Üsküdar'ın iradesi yalnız değildir" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte Bölge İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediye Başkan Vekililiği seçiminin yenilenmesi kararını açıkladığı 2 Eylül'de gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de arasında bulunduğu üç kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcımız Amine Cansu Çelik bir kamu görevlisi ve bir annedir. Suçluluğu kesinleşmeden özgürlüğünden mahrum bırakılmış, küçük çocuğundan ve ailesinden ayrılılmıştır. Oysa hukuk devletinde tutuklama bir cezalandırma yöntemi değil, istisnai bir koruma tedbiridir. Masumiyet karinesi ise yalnızca kağıt üzerinde kalan bir ilke değildir. Üsküdar'da yaşananları tek bir dosyaya indirgemiyoruz. Çünkü mesele artık yalnızca kişilerin başına gelenlerden ibaret değildir. Asıl mesele, sandıkta elde edilemeyen siyasi sonuçların yargı ve idari müdahaleler yoluyla değiştirilmesi çabasıdır.

"HUKUK VE ADALET YERİNİ BULANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sandıkta yenemediğini başka yollarla tasfiye etmeye çalışanlar şunu bilmelidir: Bu ülkenin belediyeleri, seçilmişleri ve yurttaşların iradesi hiç kimsenin siyasi tasarruf alanı değildir. Amine Cansu Çelik yalnız değildir. Ailesi yalnız değildir. Üsküdar'ın iradesi yalnız değildir. Korkmayacağız, susmayacağız; milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hukuk ve adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."