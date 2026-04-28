Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

18/12/2005 tarihli Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile 3. madde, yönetmeliğin dayandığı kanunları belirtirken; 4. madde, atama, garnizon, hizmet süresi gibi tanımları içeriyor. 5. madde, atamalarda kadro görev yeri özelliklerinin esas alınacağını vurguluyor. 7. maddede 'fonksiyon alanı' ibaresi kaldırıldı. 9. madde, kritik/kilit kadrolar hariç, aynı garnizonu tercih edenlerin atanmasında safahat puanının dikkate alınabileceğini belirtiyor. 10. madde, birliklerin personel desteklenmesinde tehdit önceliklerinin esas alınacağını düzenliyor. 13. madde, atama ve görevlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklıyor. 14. madde, atamalarda dikkate alınacak kriterleri sıralıyor. 16. madde ise garnizon derecelendirme kriterlerini içeriyor.