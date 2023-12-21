SUBÜ\'de afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi işbirliğiyle yürütülen, Avrupa Birliğince finanse edilen ve "European Solidarity Corps" kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "ESC30-Beceri Kazanmak İçin Gönüllü Ol" projesi doğrultusunda etkinlikler sürüyor.

Rektörlük Konferans Salonu'nda AFAD tarafından verilen eğitime, Spor Bilimleri ve Teknoloji fakültelerinde öğrenim gören 193 öğrenci katıldı.

Eğitimlerle gönüllülerin afet öncesi, esnası ve sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmasının sağlanması ve toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.