Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Filipinler'in 4 üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'de gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Mariano Marcos Devlet, Caraga Devlet, Iloilo Bilim ve Teknoloji ve Mindanao Devlet üniversitelerinin temsilcileri ile Filipinler Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Dr. J. Prospero de Vera katıldı.
Törende konuşan Rektör Sarıbıyık, Türkiye ve diğer ülkeler arasında başta bilimsel ve eğitimsel faaliyetler olmak üzere insani ilişkileri geliştirerek gönül köprüleri oluşturduklarını vurguladı.
Bunun faydasını birçok noktada gördüklerini belirten Sarıbıyık, "Üniversitelerin faaliyetleri ve ufku, dar bir alana ve belli sınırlara hapsedilemeyecek kadar geniş. Bugün imzaladığımız protokoller aslında çok uzak coğrafyalardan iki ülkenin birlikte hareket edebilme kararlılığının ve üniversitelerin geniş ufkunun göstergesi oldu. İlerleyen süreçte yeni işbirlikleri geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Üniversitenin çözüm ve beceri odaklı eğitim sistemine ilişkin bilgi alan Vera da birlikte yürütecekleri çok çalışmalar olduğuna inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından üniversitelerin temsilcileri, protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında üniversiteler arasında akademik teşvik, AR-GE ve topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirilebilecek; ortak konferans, araştırma faaliyetleri, kapasite geliştirme girişimleri, akademik materyal ve yayın paylaşımları, öğrenci ve personel hareketliliği yapılabilecek.
Ayrıca, ulus ötesi eğitim ve kısa süreli kurslar geliştirilebilecek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri teşvik edilecek.
Törenin ardından heyete, SUBÜ'deki laboratuvarlar, atölyeler, uygulama ve araştırma merkezleri, stüdyolar ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tanıtıldı.
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