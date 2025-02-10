SUBÜ'lü Araştırma Görevlilerine TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SUBÜ'lü Araştırma Görevlilerine TÜBİTAK Desteği

SUBÜ\'lü Araştırma Görevlilerine TÜBİTAK Desteği

SUBÜ'den doktora tezleri TÜBİTAK'ın destekleyeceği 51 çalışma arasında yer aldı.

10.02.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlileri Muhammed Yusuf Küçükkara ve Furkan Atban'ın doktora tez çalışmaları TÜBİTAK'ın destekleyeceği 51 çalışma arasında yer aldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Küçükkara'nın "Nesnelerin İnterneti İçin Kuantum Yapay Zeka Algoritmaları ile Saldırı Tespiti" ve Atban'ın "Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kuantum Hesaplama ile İyileştirilmesi" doktora tez çalışmaları, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Küçükkara ve Atban, süreçte desteklerinden dolayı SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sezgin Kaçar ve Doç. Dr. Süleyman Uzun ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Bayılmış, Prof. Dr. Devrim Akgün ve bilim insanlarını teşvik ederek çalışmalarına destek sağlayan TÜBİTAK BİDEB'e teşekkür etti.

Serdivan'da İŞKUR hizmet noktası açıldı

Serdivan Belediyesi, iş arayanlara ve sosyal destek ihtiyacı olan bireylere daha fazla fırsat sunabilmek amacıyla İŞKUR hizmet noktasını faaliyete geçirdi.

Belediye ana hizmet binasında bulunan İŞKUR noktası, kamu ve özel sektör iş ilanlarına erişimi kolaylaştırarak istihdam sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, hizmet noktasının faaliyete geçmesi için protokol imzaladı.

Serdivan Belediye BaşkanıÇelik, sadece sosyal yardım alanında değil, istihdam alanında da vatandaşlara destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü Kaya ise daha etkin destek sunmak amacıyla hizmet noktasına İŞKUR tarafından danışman atanarak vatandaşlara birebir rehberlik hizmeti verileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, sakarya, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ'lü Araştırma Görevlilerine TÜBİTAK Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ'lü Araştırma Görevlilerine TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.