SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

09.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, mesajında, mübarek ramazanda öğrencilerle ve iş dünyası paydaşlarıyla iftar sofralarında buluşarak birlikte olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Güzel ramazanın ardından bayrama kavuştuklarını aktaran Sarıbıyık, şöyle devam etti:

"Elbette bayramlar özel ve manevi atmosfere sahip. Huzurlu ortamda yaşıyor olabilmek bunu mümkün kılıyor. Ancak başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere nice beldelerde Müslüman kardeşlerimiz mezalim altındalar. Ramazan ayında sıkıntılarla boğuştular. Bayrama da buruk ve endişe içerisinde giriyorlar. Ayrıca, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşayan şehirlerimizde henüz ev sahibi olamayan, birçok yakınını kaybeden ve hatta neredeyse akrabası dahi kalmayan vatandaşlarımız var. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara sabır ve kolaylıklar diliyorum. Dualarımız ve elimizden gelen yardımlarımızla kardeşlerimizi unutmamalı, onların da nice güzel ramazan ve bayramlar yaşamaları için gayret göstermeli, bunu dert edinmeliyiz."

Sarıbıyık, bayramların birleştirici, küskünlüklere son veren, sevinçleri ve hüzünleri paylaştırarak Müslümanları birbirine daha da yakınlaştıran özelliğinin ıskalanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ramazan Bayramı'nın mazlumların zulmü altında çaresiz kalan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, milletçe birlikteliğimize ve aile eşrafımız ve sevdiklerimizle bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

"Bayram sevincimize yetimleri, garipleri de ortak etmeliyiz"

CHP PM Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Keleş de rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı "11 ayın sultanı" mübarek ramazanın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının zirveye ulaştığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları, zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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