Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı Artıyor

Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı 14 yılda 83 binden 178 bine yükseldi, yaralama ve hırsızlık öne çıkıyor.

20.09.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'de suça sürüklenen çocuk sayısı, son 14 yılda 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldi. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla) güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4'üne ise tehdit suçları isnat edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı, 2010'dan 2024'e kadar 83 bin 393'ten 178 bin 834'e çıktı. 2012'de 100 bin 831 olan suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış, koronavirüs salgınının hakim olduğu 2020 yılına kadar sürdü. 2019'da 168 bin 250 olan sayı 2020'de 114 bine kadar geriledi. 2021'de 133 bin çocuk suça sürüklenirken, bu sayı yüzde 56 artışla 2022'de 207 bine ulaştı.

YILLARA GÖRE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYILARI

Yıllara göre suça sürüklenen çocuk sayıları şöyle:

"2010'da 83 bin 393, 2011'de 84 bin 916, 2012'de 100 bin 831, 2013'te 115 bin 439, 2014'te 117 bin 486, 2015'te 133 bin 662, 2016'da 148 bin 523, 2017'de 140 bin 692, 2018'de 152 bin 11, 2019'da 168 bin 250, 2020'de 114 bin 38, 2021'de 132 bin 943, 2022'de 206 bin 853, 2023'te 178 bin 834."

Öte yandan, çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu. Yaralama olayına karışan çocuk sayısı, 2014'te 45 bin 211, 2023'te 71 bin 244 olarak kayıtlara geçti. Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı da 10 yılda 30 bin 498'den 37 bin 233'e yükseldi. Hırsızlık suçu isnat edilen çocukların sayısı, 2014'te 30 bin 498, 2015'te 36 bin 942, 2016'da 44 bin 260, 2017'de 42 bin 532, 2018'de 43 bin 596, 2019'da 43 bin 102, 2020'de 34 bin 809, 2021'de 36 bin 134, 2022'de 52 bin 84 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 5 bin 666 kız, 31 bin 567 erkek çocuk hırsızlık olayına karıştı.

UYUŞTURUCU TEHLİKESİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak olayına karışan çocuk sayısı 2014'te 8 bin 855, 2015'te 7 bin 624, 2016'da 9 bin 19, 2017'de 9 bin 30, 2018'de 8 bin 294, 2019'da 7 bin 656, 2020'de 5 bin 718, 2021'de 6 bin 748, 2022'de 9 bin 304, 2023'te 8 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

2023'TE ÇOCUKLARA İSNAT EDİLEN SUÇLAR

2023'te çocuklara isnat edilen suçlardan bazılarının sayısı şöyle:

"Öldürme 1110, yaralama 71 bin 244, cinsel suçlar 6 bin 258, tehdit 7 bin 127, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 3 bin 459, konut dokunulmazlığının ihlali 949, hakaret 2 bin 271, hırsızlık 37 bin 233, yağma (gasp) 4 bin 375, mala zarar verme 5 bin 420, sahtecilik 2 bin 26, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak 8 bin 752."

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement