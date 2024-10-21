Sudan'a Eğitim ve Yardım Desteği

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2013 yılında başlattığı Sudan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, Sudan'da devam eden iç savaşa rağmen, vakfın çatışmadan etkilenen öğrencilere ve ailelere hayati eğitim ve insani yardım desteği sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Sudan'da 2023'ten bu yana süren iç savaşın, 2 milyon sivili yerinden ettiği, yarım milyon kişiyi ülkeden göçe zorladığı ve 1 milyon çocuğu eğitim imkanlarından mahrum bıraktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu zorlu koşullara rağmen, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2013 yılında başlattığı Sudan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, halihazırda birkaç eğitim kurumunda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin yemek ve barınma imkanları, çatışmadan etkilenen öğrenciler için yatakhane ve bölgedeki ihtiyaç sahibi topluluklar için aşevi hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarının da giderilmesine katkı sağlıyor. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kızılay ve İHH'nin gemileri vesilesiyle bölgeye onlarca yardım tırı gönderdi. Vakfın ekipleri, iç savaş mağduru Sudan halkına ve öğrenci ailelerine yardım malzemelerinin dağıtımını bizzat denetledi. "

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, amaçlarının iç savaş ortamında eğitimlerini sürdürmeye çalışan yüzlerce Sudanlı öğrencinin yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu ve bu coğrafyada yaşamını sürdürmeye çalışan gençlere maddi ve manevi destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.