Sudan Büyükelçiliği için Temel Atıldı - Son Dakika
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Sudan Büyükelçiliği için Temel Atıldı

Sudan Büyükelçiliği için Temel Atıldı
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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği yeni bina inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Dr. Amgad Fareid Eltayeb, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, yabancı misyon temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yeni büyükelçilik binasının inşa edileceği alanda temel atma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülke marşlarının okunmasıyla başlayan törende, projeyi yürüten şirket ve mimar tarafından binaya dair bilgi verildi.

Burada konuşan Bakan Salim, bu projenin Sudan ile Türkiye arasındaki derin ve köklü dostluğun somut sembolü olduğunun altını çizerek, bunun karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki ortak kararlılığı teyit ettiğini söyledi.

Bu projenin bir diplomatik tesis inşa etmekten fazlasını temsil ettiğini dile getiren Salim, "Bu durum, Sudan'ın diplomatik varlığını artırma, kurumlarını güçlendirme ve başta Türkiye olmak üzere uluslararası ortaklarıyla ilişkilerini genişletme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır." dedi.

Salim, değerli desteği ve işbirliği için Türk hükümetine ve projeye katkı verenlerin çabalarına teşekkür ederek, projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Bu projenin başarıyla tamamlanması için dua eden Salim, bunun sonsuz dostluk ve işbirliğinin kalıcı bir kanıtı olması dileğinde bulundu.

"Halkımızı savunmaya ve inşa etmeye devam edeceğiz"

Büyükelçi Eltayeb de bugünün yalnızca temel atmaktan fazlası olduğunu, Sudan ile Türkiye arasındaki ortaklığın yeni bölümünün de temelinin oluşturulduğunu ifade etti.

Eltayeb, inşa edilecek kançılarya ile iki ülke halkları arasındaki ticaret, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışacaklarını belirterek, büyükelçilik konutunda ise ittifakların devam etmesini sağlayan insani bağları kuracaklarını ve dostları ağırlayacaklarını dile getirdi.

Bu binaların yalnızca tuğla ve camdan ibaret olmadığını vurgulayan Eltayeb, "Bunlar (binalar), Türkiye'nin birlikte inşa etmek istediğimiz, geleceğine inandığımız uzun vadeli bir taahhüdün ifadesidir." diye konuştu.

Eltayeb, Sudan'ın "dış güçlerce dayatılan bir savaşla mücadele ettiği bir dönemde" bu binaların inşa edileceğine işaret ederek, "Mesajımız net; halkımızı savunmaya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Savunmamızı ve geleceğimizi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu projenin her adımında destek veren Türk hükümetine teşekkür eden Eltayeb, "Temeli sağlam olan bina yıkılmaz. Güçlü binalar ve hatta daha güçlü bir bölge inşa edelim." dedi.

Temel atma töreninin gerçekleşmesinin ardından Bakan Salim, projeyi inceledi ve bilgi aldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Ankara, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Büyükelçiliği için Temel Atıldı - Son Dakika

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