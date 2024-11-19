Sudan'da 25 Kişi Salgın ve Sıkıntılar Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da 25 Kişi Salgın ve Sıkıntılar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Cezira eyaletinde Ved Aşeb köyünde salgın hastalıklar ve gıda yokluğu nedeniyle 25 kişi öldü.

19.11.2024 23:46
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PORT Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletindeki Ved Aşeb köyünde salgın hastalıklar ve ilaç ile yiyecek sıkıntısı nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Ved Aşeb köyünü kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, halkın köyden çıkamaması, tıbbi malzeme ve gıda malzemesi getirememesi ve salgın hastalıkların yayılması gibi nedenlerle 25 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

Hızlı Destek Kuvvetlerinin üst düzey isimlerinden, Cezira eyaleti komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim'de Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 14 Kasım'da, 20 Ekim ile 13 Kasım arasında, artan güvensizlik ve ordu ile HDK arasında şiddetlenen çatışmalar sebebiyle 343 bin 473 kişinin Cezira'da yerinden edildiğini bildirmişti.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira'da yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 25 Kişi Salgın ve Sıkıntılar Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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