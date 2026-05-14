Sudan'da Çatışmalar: 61 Kişi Hayatını Kaybetti
Sudan'da Çatışmalar: 61 Kişi Hayatını Kaybetti

14.05.2026 16:31
Güney Kurdufan'daki çatışmalarda en az 61 kişi öldü, 9'u çocuk. Siviller ayrım gözetmeksizin hedef alındı.

Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde iki haftadır süren yoğun çatışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kurdufan'ın Kauda kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, SPLM-N unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı vurgulanarak, "Çatışmalarda yağmalama olayları yaşandı ve siviller ayrım gözetmeksizin hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kurdufan eyaletinde mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, iki haftadır süren yoğun çatışmalarda 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu belirtildi.

Kurdufan bölgesindeki çatışmalar

Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak, savaş ülkenin güneyindeki Kuzey, Güney ve Batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı.

Özellikle Güney Kurdufan'ın merkezi Kadugli ve ikinci en büyük şehri Delenc'te, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) kuşatması nedeniyle ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandı.

Ancak Sudan ordusu, 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı.

Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri üç eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı.

Ordu, Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken HDK, Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hiclic'i kontrol ediyor.

Bu bölgede Güney Sudan güçleri de petrol akışının güvenliği için konuşlandırıldı.

Son dönemde çatışmalar, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradı.

HDK ve müttefikleri, bölgede kontrol sağlamak amacıyla çeşitli yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

