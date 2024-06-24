Sudan'da çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi

Sudan\'da çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaklaşık 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

24.06.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaklaşık 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan, kötüleşen insani kriz ve çatışmanın Faşir'de ve diğer noktalarda siviller üzerindeki korkunç etkisi nedeniyle kaosa sürüklenmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Son üç ayda, ordu ile HDK arasındaki çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaklaşık 143 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasındaki dönemde insani yardım ortaklarının ülke genelinde 5,2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağladığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami de Faşir'deki Suudi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı ve bir eczacının hastanede öldürülmesini kınayarak, "bu anlamsız savaşta kaybedilen her canın Sudan'ı barıştan bir adım daha uzaklaştırdığını" ifade etti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sudan, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 19:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement