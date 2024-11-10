Sudan'da El-Hilaliyye'de Can Kaybı 315'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da El-Hilaliyye'de Can Kaybı 315'e Ulaştı

Cezira'daki el-Hilaliyye şehrinde HDK kuşatması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi.

10.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan'da 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altındaki ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e yükseldiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, el-Hilaliyye şehrinin 17 gündür HDK'nin kuşatması altında olduğu belirtildi.

Can kayıplarının zehirli gıda ve temiz olmayan su tüketimi sonucu olduğu aktarılan açıklamada, şehirde ölenlerin sayısının 315'e çıktığı kaydedilerek bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Bunlardan 20'si gerçek mermi ile vurularak, 295'i ise zehirlenme ve sağlık durumunun bozulması sonucu hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Sudan Doktorlar Sendikası, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, 25 Ekim'den itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da El-Hilaliyye'de Can Kaybı 315'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 22:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da El-Hilaliyye'de Can Kaybı 315'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.