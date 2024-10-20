Sudan'da Kolera Aşı Kampanyası Başlatıldı

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HARTUM, 20 Ekim (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde koleraya karşı 1,4 milyondan fazla kişiyi aşılamayı hedefleyen yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Bakanlık, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kampanyanın 1 yaş ve üzerindeki 1.407.546 kişiyi aşılamayı hedeflediğini ve aşılamanın Perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.

Bakanlık, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, GAVI, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan 1,4 milyon doz kolera aşısının kendilerine ulaştığını kaydetmişti.

Sudan, Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor. Ülkede çatışmaların başlamasından bu yana kolera, sıtma, kızamık ve dang humması gibi salgın hastalıklar yayılarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 25.037 kolera vakası ve buna bağlı 702 ölüm vakası kaydetti.

UNICEF, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sudan'da 500.000'i 5 yaş altı çocuk olmak üzere 3,1 milyon kişinin kolera riski altında olduğu uyarısı yaptı.