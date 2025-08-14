Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor

14.08.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSF, Sudan'da kolera salgınında 2 bin 470'ten fazla can kaybı meydana geldiğini bildirdi.

PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgınıyla mücadele ettiğini bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, Ağustos 2024'ten bu yana yaklaşık 100 bin şüpheli vakanın kaydedildiği ve kolera nedeniyle 2 bin 470'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgını ile mücadele ettiği ifade edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında ilan edilen salgının, son haftalarda özellikle Darfur'da şiddetlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, MSF ekiplerinin, bakanlık tarafından işletilen tesislerde yalnızca bir haftada 2 bin 300'den fazla hastayı tedavi ettiği ve 40 ölümü kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki çatışmalardan kaçan yaklaşık 380 bin kişinin sığındığı Tavila şehrinde durumun "vahim" olduğu vurgulandı.

Bölge sakinlerinin günde ortalama 3 litre suyla yaşamını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durumlarda belirlediği asgari 7,5 litrenin yarısından az olduğu ve çoğu insanın kirli su kaynaklarına bağımlı olduğuna dikkati çekildi.

Şiddetli yağışların krizi daha da kötüleştirerek suyu kirlettiği ve kanalizasyon sistemlerine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, salgının, komşu Çad ve Güney Sudan'a da yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MSF Proje Koordinatörü Sylvain Penicaud ise "Yerinden edilmiş ve mülteci kamplarında kalan aileler çoğu zaman güvenli olmayan kaynaklardan su içmek zorunda kalıyor. Daha iki hafta önce, bir kampın içindeki kuyuda bir ceset bulundu. İki gün içinde insanlar yine oradan su içmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

MSF Sudan Misyon Şefi Tuna Türkmen de "Durum son derece acil. Her gecikilen gün can kaybettiriyor. Savaşın hayatta bıraktığı insanlar, önlenebilir bir hastalıktan ölüme terk edilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

MSF, Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve DSÖ ile koordineli olarak Darfur genelinde sağlık hizmetlerinin, su ve sanitasyon çalışmalarının derhal artırılması ve toplu kolera aşı kampanyalarının başlatılması çağrısında bulundu.

Geçen yıl salgın ilan edildi

Sudan'da Haziran 2024'te başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te, kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos'ta, Ağustos 2024'ten beri kaydedilen toplam kolera vaka sayısının 99 bin 756'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2 bin 475'e çıktığını belirtmişti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Kolera, Sağlık, Çevre, Dünya, sudan, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 16:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Kolera Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.