Sudan'da Savaşı Durdurmak İçin Konferans Başladı

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Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın durdurulması için ülkenin sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen konferans Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Sudanlı sivil siyasi güçlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği, Arap Birliği ve Sudan dosyasıyla ilgilenen bazı aktif ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla "Sudan'daki Savaşı Durdurmak İçin Elele" sloganıyla Kahire'de düzenlediği konferansın açılışı yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, konferansın açılışında yaptığı konuşmada Sudan'ın bir yıldan fazla bir süredir karşı karşıya olduğu krizin ciddiyetini vurguladı.

"Sudan halkını ve devlet kurumlarının yeteneklerini korumak için askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulması gerektirdiğini" vurgulayan Abdulati, "ancak bu şekilde uluslararası toplumun tüm taraflarının ciddi, koordineli ve hızlı bir insani müdahalesine ve Sudan halkının umut ve özlemlerine cevap verecek kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmaya olanak sağlanabileceğine" dikkati çekti.

Mısır'ın uzun yıllardır ülkede yaşayan yaklaşık 5 milyon Sudanlının yanı sıra son zamanlarda yüz binlerce yeni Sudanlı mülteciyi kabul ettiğini ifade eden Abdulati, Kahire'nin Sudan'da akan kanın durdurulması için tüm taraflarla işbirliği içinde elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Abdulati, Sudan'daki krize yönelik gerçek siyasi çözümün, herhangi bir dikta veya dış baskı olmadan uluslararası ve bölgesel kurumlar tarafından kolaylaştırılan, doğrudan Sudanlıların ortaya koyduğu ve tamamen Sudan'a ait vizyona dayanması gerektiğini kaydetti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı ve eski Başbakan Abdullah Hamduk da konferansın, birçok Sudanlının hayatına mal olan varoluşsal bir krizle karşı karşıya olan Sudan devleti için çok önemli bir zamanda düzenlendiğini söyledi.

Hamduk, konferansta savaşın durdurulması, insani kriz ve siyasi süreç olmak üzere üç ana konunun ele alınacağını dile getirdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.