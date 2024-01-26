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Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde çatışmalar nedeniyle siviller göç ediyor - Son Dakika
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Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde çatışmalar nedeniyle siviller göç ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 gündür şiddetlenen çatışmalar nedeniyle birçok sivilin göç ettiğini bildirdi. Çatışmalar sonucunda sivillerin büyük çaplı yerinden edildiği ve henüz doğrulanmamış tahminlere göre çok sayıda kişinin güvenli bölgelere kaçtığı belirtildi. Sudan'daki iç savaşın sonucunda ise 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Sudan\'ın Batı Kurdufan eyaletinde çatışmalar nedeniyle siviller göç ediyor
26.01.2024 - 15:47,
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PORT Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 gündür şiddetlenen çatışmalar nedeniyle birçok sivilin göç ettiğini bildirdi.

OCHA tarafından yayımlanan raporda, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında Batı Kurdufan eyaletinin Babanusa kentinde 23 Ocak'ta çatışmaların yeniden şiddetlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ordunun, Babanusa şehrinin güneyindeki HDK mevzilerini hedef aldığı hava saldırılarının, kent genelinde sivillerin büyük çaplı yerinden edilmesine yol açtığı belirtilen raporda, yerinden edilmiş kişilerin sayısına ilişkin tahminlerin henüz doğrulanmadığı kaydedildi.

Sudan Acil Durum Avukatları Komisyonu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Babanusa kenti ve çevre köylere saldıran HDK ile Sudan ordusu arasında hafif ve ağır silahlarla, savaş uçakları ve toplarla çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

Çatışmalarda 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Komisyon, 30'dan fazla kişinin yaralandığını ve çok sayıda sivilin güvenli bölgelere kaçtığını bildirmişti.

HDK'nin, Sudan ordusunun 22'nci Piyade Tümeni Komutanlığının bulunduğu şehri kontrol etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: AA
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