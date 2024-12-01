Sudani ve Kral Abdullah'dan Suriye ve Gazze Değerlendirmesi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kral 2. Abdullah ile telefonda görüşerek, Suriye ve Gazze'de gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmeleri ve Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını değerlendirdi.

Irak Başbakanı, Suriye'deki istikrar ve güvenliğin sadece Irak için değil, tüm bölge açısından göz ardı edilemeyecek önemde olduğunu belirterek, "Filistin halkının karşı karşıya kaldığı Siyonist saldırılar ve toplu katliamın" durdurulması gerektiğini söyledi.

Sudani, dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüşmüş ve Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğinin parçası olduğunu söylemişti.