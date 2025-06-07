Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.
Aşağıoba Mahallesi Yenimahalle mevkisinde Suriye uyruklu 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatan ekipler, Elsefir'in düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde cansız bedenine ulaştı.
Kanaldan çıkartılan Elsefir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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