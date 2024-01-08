Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sulama kanalına düşen karaca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Nebioğlu köyü mevkisinde sulama kanalına düşen karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler, karacanın kurtarılması için Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi. Sulama kanalına düşen karaca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.