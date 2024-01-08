 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sulama kanalına düşen karaca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.

Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
08.01.2024 - 20:39,
Abone Ol

Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sulama kanalına düşen karaca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Nebioğlu köyü mevkisinde sulama kanalına düşen karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler, karacanın kurtarılması için Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi. Sulama kanalına düşen karaca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Safranbolu, Karabük, AFAD, Kurtarma, Hayvanlar, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 21:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement