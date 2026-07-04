Sulama Kanalına Uçan Araçta Anne ve Çocukları Kurtarıldı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü B.E. (38) isimli kadın ile 2 çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. B.E.'nin (38) kontrolünü yitirdiği 09 KU 589 plakalı otomobili sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan B.E. ile çocukları N.E. (8) ve Y.E. (10), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu bildirildi. B.E. ve 2 çocuğunun çıkarılmasının ardından otomobil suya gömüldü.