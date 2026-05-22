Şule Yüksel Şenler'in Hikayesi Dizi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şule Yüksel Şenler'in Hikayesi Dizi Oluyor

Şule Yüksel Şenler\'in Hikayesi Dizi Oluyor
22.05.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu, acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım; Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi" - "Biz, bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren, aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin izleyiciyle buluşturacağı, gazeteci, yazar, senarist, modacı gibi pek çok özelliği barındıran, hayatı mücadeleyle geçmiş Şule Yüksel Şenler'in anlatıldığı "Şule Senin Hikayen" dizisine ilişkin, "Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu, acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi." dedi.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen dizinin gala programının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRT yöneticilerine ve dizinin oyuncularına dizinin hayata geçirilmesi dolayısıyla teşekkür etti.

"Şule Senin Hikayen" dizisinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu belirten Duran, "Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu, acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım; Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gala programının İstanbul'un fethinin yıl dönümüne yakın bir zamanda yapılmasını güzel bir tevafuk olarak nitelendiren Duran, "Malum, dizideki önemli kavramlardan bir tanesi de tevafuktu. İşte hem İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın daha sonra özgürleşmesi ve başörtüsüne özgürlük, bunların hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir semboller tevafuku oldu." dedi.

Türk sinema sektörünün çok başarılı işlere imza attığını dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada, bakan yardımcısı olarak yaptığım seyahatlerde de gördüm. Dünyanın değişik yerlerinde Türk sinema ve dizi endüstrisinin ürünleri çok ilgi görüyor. Bunların bir kısmı tarihiyle ilgili, bir kısmı İstanbul'la ilgili, bir kısmı Türkiye'mizin farklılıklarıyla ilgili, hepsi çok ilgi görüyor. Türkiye'nin hikayesi bütün kıtaların birleştiği yerde, kendi medeniyet birikimine sahip çıkarak ama dünyayla da yüzleşerek dünyaya Türkiye'de verilen mesajın iletilmesi açısından çok önemli."

"Bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." ve "Daha adil bir dünya mümkün." diyerek aslında bütün insanlığa seslendiğine işaret eden Duran, kendilerinin de Türkiye'de böyle bir vizyonu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Duran, bu çerçevede TRT'nin söz konusu yapımının da buna işaret ve hizmet ettiğini anlatarak "Biz, bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren, aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu. Elbette bunlar mücadelelerle ortaya çıkıyor. Bir başörtüsü mücadelesi olarak bunun ne kadar değerli olduğunu, dışlamadan, kucaklayarak kendi insanımıza neler söyleyebileceğimizi, bu ortak hikayemizi anlattığı için başarılı bir yapıt olarak buluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şule Yüksel Şenler'in Hikayesi Dizi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:51:22. #7.12#
SON DAKİKA: Şule Yüksel Şenler'in Hikayesi Dizi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.