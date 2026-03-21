Süleyman Kargı: 55 Yıldır Sanat Peşinde
Süleyman Kargı: 55 Yıldır Sanat Peşinde

Süleyman Kargı: 55 Yıldır Sanat Peşinde
21.03.2026 12:13
Sakaryalı ressam Süleyman Kargı, 55 yıllık sanat yolculuğunda binlerce eser üretti.

Sakarya'da yaşayan ressam Süleyman Kargı, çocukluğunda roman kahramanlarını çizerek başladığı sanat yolculuğunda 55 yılı geride bıraktı.

İstanbul'da doğup büyüyen 68 yaşındaki Kargı'nın resim serüveni, ilkokuldayken roman kahramanlarının kara kalem çizimiyle başladı.

Kargı, ortaokulda eğitim hayatını yarıda bırakarak resim alanında eğitim almadan yeteneğiyle kendini geliştirdi. Çeşitli gıda firmalarının ürünlerini Anadolu'ya ulaştırmak için şoförlük yapan Kargı, gittiği illerde yanında götürdüğü tuvaline doğayı resmetti.

Bakırköy Sanat Galerisi'nde 1996'da çalışmaya başlayan Kargı, bir marketin stantlarına küçük ebatlarda resimler yaparak kendini daha da geliştirdi.

Çalışmalarını alışveriş merkezlerinde canlı resim performansı, sergiler ve eğitim faaliyetleriyle sürdüren Kargı, şehir hayatından uzaklaşmak için 3 ay önce kızının yaşadığı Akyazı ilçesine taşındı.

55 yıllık sanat hayatı boyunca binlerce tablo resmeden ve 100'den fazla tablosunu yurt dışındaki sanatseverlerle buluşturan Kargı, ömrünü adadığı sanatını yağlı boya ve akrilik teknikleriyle evinde sürdürüyor.

"İstediğim an, istediğim her şeyi resmedebiliyorum"

Süleyman Kargı, AA muhabirine, resme ilgisini ilkokul çağında keşfettiğini belirterek, o dönemde bütün derslerinin zayıf olduğunu fakat resim ve beden eğitimi dersinin iyi olduğunu söyledi.

Resim alanında eğitim almadan kendini geliştirdiğini anlatan Kargı, yeteneğinin doğuştan geldiğini düşündüğünü kaydetti.

Kargı, resim serüveninin yarım asrı aşkındır devam ettiğini dile getirerek, "Çocukluğumda roman kahramanları vardı; Tarkan, Red Kit ve Zagor. Bunların kara kalem çizimini yaparak başladım. Daha sonra bunu yağlı boyaya ve tuvale dökme arzusu hissettim." dedi.

İnsanların kendisini resim yaparken izlemesinden hoşlandığını belirten Kargı, "Resim yaparken insanlar beni seyretsin, bu beni çok motive ediyordu. Bunu da alışveriş merkezi içinde yaptığım zaman çok mutlu oluyordum. Adrenalin ve heyecan oluyor. Alışveriş merkezi içinde yaparak kendime yön çizdim. Bu beni bayağı başarıya ulaştırdı. Florya'daki alışveriş merkezinde sanat yönünde mükemmel insanlarla tanıştım, yüzde 70'inde tablolarım var. Orada zirve yaptık." diye konuştu.

Kargı, herhangi bir tarz benimsemediğini, insanların hayal ettiklerini yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sanat hayatına çok sayıda eser sığdırdığını anlatan Kargı, talep üzerine Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" eserinin reprodüksiyonlarını da yaptığını kaydetti.

İstediği an, istediği her şeyi resmedebildiğinden bahseden Kargı, amacının karşısındakinin beklentisini karşılamak olduğunu söyledi.

Kendine sınır koymadığını vurgulayan Kargı, "Beni tanıyan ve merak eden insanlar benden alacağını alsın, ben daha mutlu oluyorum. Tuvalin başına oturduğum zaman dünyayla irtibatımı kesiyorum. Bir çalışmayı yapacaksam çalışmanın içine ruhumla giriyorum. Ruhumla o tablonun içine girdiğimde resmi başarılı şekilde yapmış oluyorum. Diğer türlüsü lezzet vermez. Tamamen yapacağımız çalışmanın içine girersek ruhumuzu da katmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleyman Kargı: 55 Yıldır Sanat Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Süleyman Kargı: 55 Yıldır Sanat Peşinde - Son Dakika
