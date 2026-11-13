Süleymaniye'de gaz yağı ve tüp gaz pahalılığı odun sobası talebini artırdı - Son Dakika
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Süleymaniye'de gaz yağı ve tüp gaz pahalılığı odun sobası talebini artırdı

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Süleymaniye'de petrol ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi, kışın ısınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan halkı odun sobasına yönlendirdi. Özellikle dağlık ve sert kış yaşanan yerleşimlerde artan talep, odun sobası üretim ve satışında canlanma yarattı.

SÜLEYMANİYE/ FARİQ FARAJ MAHMOOD/HAYDAR ŞAHİN - Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde halk yüksek gaz yağı ve tüp gaz fiyatları nedeniyle kışın ısınmak için odun sobalarına yöneliyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ülkede artan petrol ve petrol ürünleri fiyatları nedeniyle halk geleneksel tercihlerini değiştirmek zorunda kalıyor.

Bölgede, kış aylarında ısınma için elektrik, tüp gaz ve gaz yağı kullanan halk, artan fiyatlar ve yakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle odun sobasına yöneldi.

Bir yandan bölgenin elektrik üretimini sağlayan doğal gazın çıkarıldığı Kor Mor gaz sahasının kısa aralıklarla kamikaze insansız hava araçlarının saldırısına uğraması elektrik üretimini sekteye uğratırken, diğer yandan İran ile ABD arasında devam eden gerginlik nedeniyle artan petrol fiyatları halkın karşılamakta zorlandığı maliyetlere yol açıyor.

Özellikle dağlık bölgelerde ve kışı sert geçen yerleşim yerlerinde yüksek maliyetten kaçınan insanların odun sobasına olan talebi önceki yıllara göre önemli ölçüde arttı.

Bu yeni durum, daha önce sınırlı sayıda odun sobası üretilen bölgede imalat ve satış pazarında hareketliliği de beraberinde getirdi.

Özellikle düşük gelirli aileler, mali imkanlarının üzerinde seyreden petrol bazlı ısınma giderlerinden kurtulmak için daha ekonomik olan odun sobasına geçiş yapıyor.

"Halk yüksek maliyeti karşılayamadığı için odun sobası kullanmak zorunda kalıyor"

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki soba üreticisi Vesta Emir Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek petrol ve yakıt fiyatları nedeniyle bu yıl odun sobasına olan talebin arttığını söyledi.

Odun sobalarını daha çok, Havraman, Çoman, Kaladze ve Pışder gibi kışı sert geçen ilçelere gönderdiklerini belirten Bekir, "Çünkü bu bölgelerdeki her ev kış aylarında yılda ortalama dört ila beş varil petrole ihtiyaç duyuyor. Halk bu yüksek maliyeti karşılayamadığı için odun sobası kullanmak zorunda kalıyor." dedi.

Bekir, müşterinin ihtiyacına göre farklı tür ve şekillerde soba ürettiklerini aktararak, sobaların odun ateşinin ısısına dayanabilmesi için kaliteli sac plakalar kullandıklarını ifade etti.

Süleymaniyeli soba imalatçısı 28 yaşındaki Eyüb Bahtiyar da "Bu kriz ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle petrol alamayan insanlar odun sobalarına yöneldi." değerlendirmesinde bulunarak, birçok insanın bu sobaları yalnızca ısınma ihtiyacını gidermek için değil, evlerinde estetik bir unsur olarak da kullandığını aktardı.

Süleymaniye vilayetinin Tancero nahiyesinde yaşayan halk da erişimi zor ve maliyeti yüksek olan gaz yağı yerine odun sobası ile ısınmaya çalışıyor.

"Yaş ağaçları kesinlikle kesmiyoruz"

Doğadan toplanan odunları yakıt olarak kullanan yerel halk, bu ihtiyacını giderirken ağaçlara zarar vermekten kaçınıyor.

Tancero'nun Velayer köyü sakini 77 yaşındaki Nuri Ahmed, petrolün maliyetinin yüksek olması nedeniyle daha düşük maliyetli olan odun sobasını tercih etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ahmed, odun sobasında doğadan topladıkları odunları yakıt olarak kullandıklarını dile getirerek, "Petrol fiyatları çok yüksek, gaz yağı alamıyoruz. Yakıt ihtiyacını gidermek için sadece kurumuş ağaçları kesip yakacak yapıyoruz. Yaş ağaçları kesinlikle kesmiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Hamereşid Hamesur da tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Kış çok sert geçiyor, çok kar ve yağmur yağıyor burada." diye konuştu.

Yakıt fiyatlarının pahalılığından dert yanan Hamesur, çareyi odun sobası yakmakta bulduklarını söyledi.

Hamesur, "Eğer sobayı yakmak için bu kurumuş ağaçları kullanmazsak, bu yıl beş altı varil petrole ihtiyacımız olacak. Bu da yüksek maliyet demek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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