Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Değirmenaltı'ndaki drenajı yerinde inceledi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Değirmenaltı'ndaki drenajı yerinde inceledi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Değirmenaltı\'ndaki drenajı yerinde inceledi
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Değirmenaltı Mahallesi'nde yürütülen yağmur suyu drenaj çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar yerinde inceledi. Nallar, mahalle sakinleriyle projeler ve bölgenin ihtiyaçları üzerine görüştü; Süleymanpaşa Sanat Galerisi'nde kursiyerlerle de sohbet etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Değirmenaltı Mahallesi'nde sürdürülen yağmur suyu drenaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Nallar, incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yürütülen projeler ve bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Sanat Galerisi'ni de ziyaret eden Nallar, burada eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.

NKÜ'de lisansüstü öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde lisansüstü öğrencilere yönelik çevrim içi oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik" dersi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere üniversite ve enstitünün işleyişi hakkında bilgi verildi.

Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Bircan, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Can Ünal ve Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nesimi Uludağ tarafından yürütülen ders kapsamındaki eğitimi, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Raziye Işık Kalpar ve Dr. Öğr. Üyesi Rabia Korkmaz Tan verdi.

Eğitimde, üniversite ve enstitünün genel yapısı, öğrencilere sunulan olanaklar, yürütülen faaliyetler, idari ve akademik süreçler ile ilgili mevzuat ele alındı.

Öğrencilere ayrıca afet farkındalığı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumlarında semt polikliniği hizmete başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde, Çorlu Devlet Hastanesine bağlı semt polikliniği hizmet vermeye başladı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, poliklinik acil sağlık hizmetleri, iç hastalıkları (dahiliye) ve psikiyatri alanlarında hizmet verecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Değirmenaltı'ndaki drenajı yerinde inceledi - Son Dakika
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