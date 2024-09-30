Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, M.K, B.Z. ve M.B.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Kazımiye Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan U.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.