Süleymanpaşa\'da Ziyaretler ve İncelemeler

11.03.2026 10:05
Kent Konseyi Başkanı Çetin, Kaymakam Tunçer'i ziyaret etti. Başkan Nallar çocuk merkezi inceledi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Ziyarette, Çetin ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

Çetin'e ziyarette, yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Nallar, çocuk etkinlik merkezinde inceleme yaptı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezinde incelemelerde bulundu.

Nallar, Çiftlikönü Mahalle'sindeki merkezde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan ve Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de merkezi gezerek inceleme de bulundu.

-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Tekirdağ Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Tekirdağ İl Müftülüğüne atanan Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Saltaş ve Bilgiç makamda bir süre görüştü.

Bilgiç, ziyaretleri için vali yardımcısı Saltaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

