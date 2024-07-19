Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Türbenin Türk-İslam mimarisinin mihenk taşlarından olduğuna dikkat çeken Yazgı, türbelerin restorasyonunun ecdada bir borç olduğunu vurguladı. Türbelerin bakım, onarım ve konservasyon çalışmalarının 2026'nın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

19.07.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Laleli'de yer alan türbenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Yazgı, türbenin Türk-İslam mimarisinin mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekerek, "Selçuklu ve Osmanlı'nın elinin değdiği her yerde türbelerimizi görüyoruz. İstanbul da türbe noktasında bizim için en önemli illerimizin başında geliyor." dedi.

Türbe restorasyonlarının ecdada bir borç olduğunun altını çizen Yazgı, türbelerin mimari yapıları, kalem işleri ve statik çalışmalarıyla nadide eserler olduğunu söyledi.

"Türbelerimizin bakım, onarım ve konservasyon çalışmalarını 2026'nın sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz"

Yazgı, "Ecdada Saygı, Sanatı İhya" projesiyle İstanbul'un çeşitli yerlerinde metruk halde bulunan türbeleri tespit etme imkanı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Restorasyonda emeği geçen teknik arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Hepsi kendi eviymiş gibi görüp çalışmalarını yaptılar. Burada bir müştemilat kompleksi vardı. Orayı da buranın ruhuna uygun sanatsal ve kültürel çalışmalarla renklendirmeyi deneyeceğiz. 3. Mustafa, Süveyş Kanalı'nı hayal eden padişahımızdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şu anda 124 türbe uhdemizde ve 2026'nın sonuna kadar hepsinin bakım, onarım ve konservasyon çalışmalarını bitirmeyi amaçlıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Sultan 3. Mustafa'nın Osmanlı yenileşmesinde özel gayretleri olan bir padişah olduğuna işaret ederek, "Oğlunu Yavuz Sultan Selim gibi yetiştirmek isteyen bir adam. Oğlu doğunca Selim ismini vermesinin sebebi de Yavuz Sultan Selim'e olan hayranlığıdır. 3. Selim de gerçekten çok iyi yetişmiş, gayretli bir padişahtı. Tarihimizde kendi yönettiği insanlar tarafından ihanete ve zulme uğrayan nadir isimlerden birisidir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından türbe içinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı, İsmail Koyuncu, Coşkun Yılmaz, Gökhan Yazgı, İstanbul, Yazgı, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement