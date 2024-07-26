Sultanbeyli'de Baba ve Oğlunu Darbeden Şüpheli Yakalandı

Sultanbeyli'de trafikte tartışma yaşadığı baba ile oğlunu darbeden şüpheli yakalandı.
Abdurrahmangazi Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde dün arabayla ilerleyen M.B. ile oğlu Y.B, ters yönden gelen kamyonet sürücüsü ile tartıştı.
Kamyonetten inen sürücü babayla oğlunu darbetti.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kamyonet sürücüsü Ö.D'yi gözaltına aldı.
Şüpheli Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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