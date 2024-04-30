Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde H.T. isimli kadının iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kadının çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirledi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'yi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?