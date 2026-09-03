Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda şüpheli polisle çatışmada öldürüldü
İstanbul Sultanbeyli'de DEAŞ bağlantılı olduğu ve terör saldırısı planladığı belirlenen Berkan Ç. (21), polis ekiplerinin operasyonu sırasında ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında bir vatandaş yaralanırken, İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Sultanbeyli'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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