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SULTANBEYLİ'de düğünde eski sevgiliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'de düğünde eski sevgiliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SULTANBEYLİ'de davetli olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra intihar etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2024 - 01:35,
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SULTANBEYLİ'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti. Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SULTANBEYLİ\'de düğünde eski sevgiliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'de düğünde eski sevgiliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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