Sultanbeyli'de Park Halindeki Otomobilden Bilgisayar Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultanbeyli'de Park Halindeki Otomobilden Bilgisayar Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Sultanbeyli\'de Park Halindeki Otomobilden Bilgisayar Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Sultanbeyli'de park halindeki bir otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilgisayar mühendisi U.A'nın aracından çalınan bilgisayarın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakaladı. Araştırmalar sonucunda şüphelilerin aynı tarihte Bursa'da da benzer bir hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

14.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de park halindeki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bilgisayar mühendisi U.A'nın 30 Nisan'da Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki aracından bilgisayarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, adres ve kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu şüpheliler G.K. (52) ve G.C'yi (48) Fatih'te yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı tarihte Bursa'da da benzer şekilde otomobilden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Park Halindeki Otomobilden Bilgisayar Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Park Halindeki Otomobilden Bilgisayar Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement