Sultanbeyli'de hafif ticari aracın üzerinden geçtiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yatan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden, yoldan geçen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun yerde yüz üstü yattığı sırada arkadan gelen aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Trajik Kaza - Son Dakika
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