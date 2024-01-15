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Sultanbeyli'de Yangında 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Yangında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:41
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SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, sabaha karşı, çelik yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, konteynerdeki işçilerden Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ve Fırat Karadağ (17) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet K. (21) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sultanbeyli\'de Yangında 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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