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Sultanbeyli'de Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Sultanbeyli'de bulunan yeşil alanda erkek bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından cesedin 65 yaşındaki Mahmut K'ya ait olduğu belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sultanbeyli\'de Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
05.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:17
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SULTANBEYLİ'de yol kenarında bulunan yeşil alan içerisinde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından cesedin 65 yaşlarında olan Mahmut K 'ya ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki yeşil alan içerisinde bulunan süs havuzunda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri süs havuzunda bulunan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde süs havuzu içerisinde bulunan cesedin, Mahmut K.(65)'ya ait olduğu belirlendi. Mahmut K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA
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