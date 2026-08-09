AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerlerinde hasar oluştu.

Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

İÇERDE BAŞADI, KISA SÜREDE DIŞARIYA SIÇRADI

Yangın, saat 04.15 sıralarında Fatih Bulvarı üzerindeki 5 katlı alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinin eksi 1 ve eksi 2'nci katında bulunan kafeteryaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dışarıdaki klimaların bulunduğu bölüme sıçradı. Alışveriş merkezinin dış cephesini alevler sardı.

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

Ekipler, alışveriş merkezinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bazı iş yerlerinde yangın nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi.

AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı
Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Alışveriş, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:27
Bedriye Karaçay’ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
Bedriye Karaçay'ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:24:14. #7.13#
SON DAKİKA: AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.