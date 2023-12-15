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Sultangazi Belediyesi Gençlere Yüzme Eğitimi Veriyor

Sultangazi Belediyesi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gençlere yüzme eğitimi vererek, onları kapalı havuzla buluşturuyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve dört mevsim yüzebilmelerini sağlamak amacıyla bu hizmeti sunduklarını belirtti.

Sultangazi Belediyesi Gençlere Yüzme Eğitimi Veriyor
15.12.2023 - 11:44,
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Sultangazi Belediyesi, gençler yüzmeyi öğrensin diye ilçedeki Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde eğitim veriyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimiz yüzmeyi öğrensin, dört mevsim doyasıya yüzebilsin diye onları kapalı havuzumuzla buluşturuyoruz" dedi.

Merkezde bulunan kapalı havuzda uzman eğitmenler tarafından gençlere yüzme öğretiliyor. Su fobisini yenme, suyun üzerinde durabilme gibi temel eğitimlerden sonra alınan derslerle beraber çocuklar ve gençler hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

"EN BÜYÜK GAYEMİZ ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporun farklı dallarına yönlendirmek için belediye olarak ciddi bir gayret gösteriyoruz. Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimiz yüzmeyi öğrensin, dört mevsim doyasıya yüzebilsin diye onları kapalı havuzumuzla buluşturuyoruz. Belediye hizmet binamızın yanında kurduğumuz 2 adet açık yüzme havuzunda da yaz ayları boyunca çocuklara yüzme kursu veriyoruz. Kısa zamanda eğitmenlerimiz eşliğinde büyük mesafeler kat eden öğrencilerimiz profesyonel bir sporcu gibi yüzmeyi öğreniyor, bu da bizleri mutlu ediyor. Eski Habipler Mahallemizden sonraki yüzme havuzumuzu Esentepe Mahallemizdeki Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde kısa bir süre sonra hizmete sunmuş olacağız. Bir diğer havuzumuz da Zübeyde Hanım Mahallemizde inşaatı devam eden Kültür Merkezi bünyesinde yer alıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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