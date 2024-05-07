Sultangazi Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği: Anne Çocuk Pikniği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği: Anne Çocuk Pikniği

Sultangazi Belediyesi\'nden Anneler Günü etkinliği: Anne Çocuk Pikniği

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü kapsamında Şehir Ormanı'nda düzenlediği 'Anne Çocuk Pikniği' etkinliğiyle anneleri ve çocukları bir araya getirdi. Etkinlikte, Anakucağı öğrencileri ve Çocuk Kütüphanesi ziyaretçileri birlikte piknik yaparak eğlendi. Çocuklar, annelerine taş ve kozalak boyayarak hazırladıkları eserleri hediye etti. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, etkinlikte annelere başarı sertifikası takdim etti.

07.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü etkinliği kapsamında Şehir Ormanı'nda "Anne Çocuk Pikniği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte okul öncesi eğitim veren "Anakucağı" öğrencileriyle ilçenin ilk olma özelliğini taşıyan Çocuk Kütüphanesi ziyaretçileri bir araya geldi.

Öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyeceklerle piknik yapıldı. Oyun parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, anneleri için şarkı söyleyip dans etti. Çocuklar, taş ve kozalak boyayarak eserlerini annelerine hediye etti.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un selamlarını ileterek, "Bugün bizler için önemli bir gün. Anakucağı'ndaki çocuklarımız ve anneleriyle 'anne-çocuk' etkinliği yapıyoruz." dedi.

İstanbul'da Çocuk Kütüphanesi açan belediyelerin başında geldiklerini ifade eden Öztürkmen, "Bugün burada kütüphanemizin ziyaretçi minikleri ve anneleri de bizlerle beraber. Tüm annelerin günü kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinlik, Öztürkmen'in annelere başarı sertifikası takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği: Anne Çocuk Pikniği - Son Dakika

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