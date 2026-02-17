Sultangazi'de çocuklara bıçaklı saldırı! - Son Dakika
Sultangazi'de çocuklara bıçaklı saldırı!

Sultangazi'de çocuklara bıçaklı saldırı!
17.02.2026 15:42
Sultangazi'de 2 çocuğa bıçaklı saldırı gerçekleşti, bir çocuk yaralandı, güvenlik kamerasında.

Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada çocuklardan biri yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişilik grup saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı. Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI'

Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.

Kaynak: DHA

Sultangazi'de çocuklara bıçaklı saldırı!

Sultangazi'de çocuklara bıçaklı saldırı!
