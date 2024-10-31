Sultangazi\'de Kentsel Dönüşüm Birimi Kuruldu

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Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların "Yarısı Bizden" kampanyasından kolaylıkla faydalanabilmesi için özel bir birim oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde binasını yenilemek isteyenlerin taleplerinin hızla değerlendirilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların yenilenmesine ağırlık verildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli binaların dönüşümünün sağlandığı aktarılan açıklamada, riskli binaların hak sahiplerinin isteğiyle yıkılıp yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların kampanyadan kolaylıkla faydalanabilmesi için belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde özel bir birim oluşturulduğu, burada görevli uzmanların vatandaşları kampanya hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Binaların, bakanlığın belirlediği kriterlerin uyması ve gerekli şartların sağlanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Hak sahipleri, bakanlığın lisans verdiği firmalardan karot testi yaptırarak binanın risk durumunu öğreniyor. Riskli yapı statüsünde olan binalar için hak sahipleri, ortak kararla seçecekleri yüklenici firmayla anlaşma yaparak projelendirme ve yapı ruhsatı işlemlerini tamamlıyor.?'Yarısı Bizden' kampanyasına uygun olması durumunda Sultangazi Belediyesi dönüşüm sürecini başlatıyor."

"En önemli şey komşularımızın can güvenliği."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, afetin ne zaman geleceğini bilmediklerini kaydetti.

Dursun, hızlı bir şekilde ilçeyi ona göre dizayn etmek gerektiğine dikkati çekerek, "Komşularımızdan bir ricamız var. Eğer binanızın depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsanız ona göre başvurularınızı yapın, hızlı bir şekilde sürece katılın. En önemli şey komşularımızın can güvenliği." uyarısında bulundu.

İlçe halkının kampanyaya yoğun talep gösterdiğine işaret eden Dursun, "Bakanlığımızla vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz. Proje kapsamında Sultangazililere 177 milyon liralık bir destek sağlandı. İstanbul'da 'Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok talep gösteren 3. ilçe olmak bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.