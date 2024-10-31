Sultangazi'de Oto Tamirhanesinde Yangın

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Sultangazi'de akaryakıt istasyonunun yanındaki oto tamirhanesinde çıkan ve vatandaşlarca cep telefonuyla kayda alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 2596 Sokak'ta akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, oto tamirhanesindeki bir araçta ve binada hasar oluştu.

Oto tamirhanesindeki yangın vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, tamirhanenin üst kısmının alevli şekilde yanması, yer yer ufak çaplı patlama seslerinin duyulması, itfaiye ekiplerinin de akaryakıt istasyonundan yangına müdahale etmesi yer aldı.