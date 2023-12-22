Sultangazi\'de Otomatik Silahla Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sultangazi'de bir kişi otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta kız arkadaşını almak için otele giden Barış Özdoğan (21), bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla açılan ateşle vuruldu.
Olay yerinde hayatını kaybeden Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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