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Sultangazi'de Otomatik Silahla Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de Otomatik Silahla Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir kişi, otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Barış Özdoğan adlı genç, kız arkadaşını almak için otele giderken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi\'de Otomatik Silahla Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
22.12.2023 - 00:25,
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Sultangazi'de bir kişi otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta kız arkadaşını almak için otele giden Barış Özdoğan (21), bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla açılan ateşle vuruldu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Sultangazi, Saldırı, Olaylar, Güvenlik, Adli Tıp, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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