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Sultangazi'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak üzere otelden çıkan Barış Özdoğan, silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

22.12.2023 - 00:11,  Güncelleme: 00:13
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SULTANGAZİ'de Barış Özdoğan(21), kız arkadaşını karşılamak üzere, kaldığı otelden dışarı çıktığı anda iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 21.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAKLAŞIK 50 KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırı sırasında bir iş yerinin camına da mermi isabet etti.

Sultangazi\'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Saldırı, Adli Tıp, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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