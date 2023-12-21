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Sultangazi'de Sokak Köpekleri Yolu Kullananları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sultangazi'de Sokak Köpekleri Yolu Kullananları Tehdit Ediyor

Sultangazi'de caddeyi mesken tutan sokak köpekleri, yolu kullananların kabusu oldu. Köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf ve vatandaşlar, çözüm bulunmasını istiyor. Köpekler yüzünden müşteri sayısı azalan esnaflar, yetkililerin önlem almasını talep ediyor.

21.12.2023 - 11:13,
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SULTANGAZİ'de caddeyi mesken tutan sokak köpekleri, yolu kullananların kabusu oldu. Yoldaki yayaları gördükten sonra harekete geçen köpeklerin, son olarak esnaf Çınar Doğan'a saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Köpekten kaçarak kurtulan Doğan, Köpekler genellikle herkesi kovalıyor. Geçen gün aniden beni de kovalamaya başladı. O an panikle ne yapacağımı şaşırdım dedi.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde, iki yolun ortasında bulunan refüjdeki yeşil alanı mesken tutan başıboş köpekler, çevredekilerin kabusu oldu. Köpeklerden kaçan vatandaşlar, yoğun trafik akışını olduğu yola atlamak zorunda kalıyor. Son olarak 18 Aralık Pazartesi günü bir köpek tarafından kovalanan esnaf Çınar Doğan, kaçarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, Çınar Doğan ve çevredekiler, başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istedi.

KÖPEKLER HERKESİ KOVALIYOR

Köpekten kaçarak kurtulan esnaf Çınar Doğan, Köpekler genellikle herkesi burada kovalıyor. Geçen gün aniden beni de kovalamaya başladı. Ben o an panikle ne yapacağımı şaşırdım. Kaçmasam beni kovalamayacak, onu da biliyorum. O an aklıma gelmedi. Tabii ısırır mıydı, ısırmaz mıydı, onu da bilmiyorum. Geçen gün de küçük bir çocuk aynı şeyi yaşadı. Esnaf müdahale etmeseydi belki çocuğu ısırabilirlerdi. Barınak olur, kulübe olur, bu tarz yerlerde olmasa iyi olur. Belediyeye ricamızdır, bu haber onlara gitse mutlu oluruz şeklinde konuştu.

KÖPEKLER YÜZÜNDEN GELMEK İSTEMEYEN MÜŞTERİLER OLUYOR

Köpeklerden dolayı tedirgin olduğunu belirten esnaf Yağmur Solmaz, Yetkili kişilerin bu köpekleri alıp barınağa götürmesini ya da hayvanseverlerin sahiplenmesini istiyoruz. Ne gerekiyorsa biz de yaparız. Ama bir şekilde önlem alınmalı. Burada bizim esnaf arkadaşımıza ve müşterimize de saldırıda bulundular. Bu bizi de tehlikeye atıyor. Müşteri sayımız azalıyor. Köpekler yüzünden gelmek istemeyenler oluyor ifadelerini kullandı.

BİR KADIN ÇOCUĞUYLA KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Esnaf İdris Yılmaz ise, Tüm mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz. Şu ağaçlıkta gizleniyorlar. Geçen gün bir kadın çocuğuyla karşıdan karşıya geçmek isterken köpek saldırısına uğradı. Araç altında ezilmekten son dakika kurtuldular. Araçlar yukarıdan süratli bir şekilde geliyor dedi.

Sultangazi\'de Sokak Köpekleri Yolu Kullananları Tehdit Ediyor
Kaynak: DHA
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